Трихологи: Неправильно подобранный головной убор может стать причиной облысения у мужчин





Тесная шапка наносит вред волосяным луковицам, из-за чего развивается алопеция или залысины. Что касается холодной погоды, то зимой носить головной убор просто необходимо. По словам дерматологов, ветер и низкие температуры сказываются на здоровье волос мужчин. При этом, шапка должна быть изготовлена из натуральных материалов или хотя бы с натуральной подкладкой. Также мужчинам следует тщательно следить за чистотой головного убора, так как из-за отсутствия систематической стирки могут возникнуть перхоть и различные воспалительные заболевания кожи.По словам трихолога Йорама Бенита, специалиста израильской клиники Hair Clinic, ношение синтетических шапок способствует полному перекрытию доступа кислорода к фолликулам. В результате кожа под головным убором не дышит и потеет голова. Это может привести к выпадению волос, себореи и аллергическим процессам. Медики советуют исключить из гардероба шапки с резинкой, которая проходит по затылку, и с кожаными вставками.