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Трихологи: Неправильно подобранный головной убор может стать причиной облысения у мужчин

На предрасположенность мужчин к облысению влияет не только генетика. Трихологи, которые работают в клиническом комплексе Cleveland Clinic, рассказали о том, что к этой проблеме может привести неправильно подобранный головной убор.
Трихологи: Неправильно подобранный головной убор может стать причиной облысения у мужчин

Тесная шапка наносит вред волосяным луковицам, из-за чего развивается алопеция или залысины. Что касается холодной погоды, то зимой носить головной убор просто необходимо. По словам дерматологов, ветер и низкие температуры сказываются на здоровье волос мужчин. При этом, шапка должна быть изготовлена из натуральных материалов или хотя бы с натуральной подкладкой. Также мужчинам следует тщательно следить за чистотой головного убора, так как из-за отсутствия систематической стирки могут возникнуть перхоть и различные воспалительные заболевания кожи.

По словам трихолога Йорама Бенита, специалиста израильской клиники Hair Clinic, ношение синтетических шапок способствует полному перекрытию доступа кислорода к фолликулам. В результате кожа под головным убором не дышит и потеет голова. Это может привести к выпадению волос, себореи и аллергическим процессам. Медики советуют исключить из гардероба шапки с резинкой, которая проходит по затылку, и с кожаными вставками.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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