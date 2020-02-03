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Бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука из-за болезни Альцгеймера

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала, что ее мама уже год не догадывается о смерти любимого внука. Пожилой человек страдает болезнью Альцгеймера и не пережил бы такого удара.
Бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука из-за болезни Альцгеймера

«Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», - заявляет Толмацкая в интервью изданию «СтарХит». Она вспоминает, что после новости о смерти сына год назад сама чуть не сошла с ума. Женщина длительное время не могла вернуться в привычный режим жизни и только со временем заполнила пустоту различными делами. Сейчас у Толмацкой в приоритете выбор и установка памятники на могиле ребенка.

По словам матери рэпера Децла, она желает, чтобы все его творческое состояние передалось внуку Тони. Но только в документах существуют некоторые недочеты из-за того, что Кирилл Толмацкий ушел из жизни до того, как его вписали в свидетельство о рождении сына. Ирина Толмацкая уверена, что жена покойного Юлия могла бы заняться продвижением творчества мужа и иметь с этого достойный доход.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:30

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