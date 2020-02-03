В России выйдет на рынок новый электрокар JAC iEV7S





Пока новинка не получила сертификационных документов, однако вскоре все предусмотренные законом процедуры закончатся и машина будет готова к релизам в России. Информация о грядущем дебюте опубликована на официальном аккаунте компании в соцсети Facebook. Силовая установка электромобиля развивает мощность до 116 лошадиных сил. При этом литиевый аккумулятор производит 40 кВт/ч, и имеет автономный запас хода до 300 километров.До первой сотни транспортное средство разгоняется всего за 12 секунд, при этом до 50 километров за час авто ускоряется всего за 4 секунды. Максимальная скорость хэтчбека равна 130 километрам. Как отмечают эксперты, габариты новинки аналогичны модели Juke от японской Nissan, его параметры – 4,135 метра в длину, 1,75 метр в ширину и 1,56 метра в высоту. Дорожный просвет новинки равен полутора метрам. В оснащении автомобиля отмечается наличие пары фронтальных подушек безопасности, системы антиблокировочного торможения с галогенными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями.Также присутствуют «на борту» машины электроусилитель рулевого колеса, дисковые тормоза, передний парктроник с датчиками давления в колесных камерах, климат и круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и шестью аудиоколонками. Дополнительно транспортное средство получило камеры кругового обзора и круговые электрические стеклоподъёмники. О цене, сроке начала продаж и вариантах комплектации JAC iEV7 для российского рынка пока данных нет.