Психологи выяснили, почему мужчины быстро забывают своих бывших





Сексолог Фрауке Хеллеринг из Германии в результате собственного исследования установила, что мужчинам достаточно месяца, чтобы забыть бывшую возлюбленную и начать новые отношения. Причина такой стремительности кроется в защитном механизме, который оберегает пострадавшее самолюбие и вычеркивает из памяти лучшие дни, проведенные с прошлой пассией. Также мужчины быстро привыкают к комфорту и заботе, которые выстраивает вокруг них женщина, поэтому стремятся вернуть это ощущение, а также они не готовы долго оставаться без секса.Психолог Свен фон Штаден считает, что представительницы прекрасного пола чаще начинают искать причину расставания в себе, чтобы исправить проблему и не допустить ее возникновения в будущем. Эгоистичные установки мужчин позволяют им сбросить всю вину на женщин, поэтому они могут сконцентрироваться на новом увлечении и не думать о прошлых отношениях.Часто мужчины и женщины переживают сильную депрессию сразу после расставания с первой любовью, но сильный пол быстрее справляется с ситуацией. Сотрудница Калифорнийского университета Нэнси Калиш считает, что первые отношения и влюбленность оставляют неизгладимый след в психике человека. Впоследствии он начинает искать похожего по характеру или внешности партнера или повторять проблемы, ведущие к расставанию.