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В The Linely Group назвали лучший мобильный процессор

Консалтинговое агентство The Linely Group представило лучший процессор для мобильных телефонов по итогам 2019 года. Им стал Kirin 810, одержавший победу в своем классе.

Согласно опубликованному агентством The Linely Group отчету, процессор Kirin 810 показал лучшие результаты производительности, воздействие на отрасль, цену и другие показатели. Данная однокристальная система задействована в Huawei и Honor, а также демонстрирует эффективную работу GPU, CPU и ИИ. Эта мобильная платформа опережает MediaTek P30, а также Snapdragon 730 и другие современные процессоры.

Несмотря на высокую мощность Kirin 810 устанавливается даже в аппаратах, имеющих ценники до 140 долларов. Благодаря этому гаджеты выгодно выделяются в своей категории. На данный момент одной из наиболее востребованных моделей с данной системой является Honor 9X.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:58

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