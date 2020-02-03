В The Linely Group назвали лучший мобильный процессор





Согласно опубликованному агентством The Linely Group отчету, процессор Kirin 810 показал лучшие результаты производительности, воздействие на отрасль, цену и другие показатели. Данная однокристальная система задействована в Huawei и Honor, а также демонстрирует эффективную работу GPU, CPU и ИИ. Эта мобильная платформа опережает MediaTek P30, а также Snapdragon 730 и другие современные процессоры.Несмотря на высокую мощность Kirin 810 устанавливается даже в аппаратах, имеющих ценники до 140 долларов. Благодаря этому гаджеты выгодно выделяются в своей категории. На данный момент одной из наиболее востребованных моделей с данной системой является Honor 9X.