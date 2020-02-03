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Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23 тысячи»

Елена Ханга стала гостей программы «Секрет на миллион» на «НТВ», в которой озвучила размер пенсии. Как сказала телеведущая, она вышла на заслуженный отдых и ежемесячно получает от государства 23 тысячи рублей.
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23 тысячи»

По словам знаменитости, такие выплаты не позволяют ей покупать себе дорогие наряды и обувь. При этом Лера Кудрявцева заявила, что на ней туфли за $800. Однако для Елены Ханги подобные суммы слишком большие и она в любом случае не стала бы так тратиться. Популярность журналистке принес телепроект «Про это», в рамках которого она поднимала темы, касающиеся интимной близости между людьми. Шоу ведущей стало первой передачей, где обсуждались сексуальные отношения, но спустя несколько лет его закрыли. Кроме этого, Ханга вела передачу «Принцип домино».

Ранее размер будущей пенсии назвал Игорь Николаев, который недавно отметил 60-летие. По словам композитора, от государства он будет получать помощь - 20 тысяч рублей, хотя недавно ему присвоили звание Народного артиста РФ. Возможно, за него музыканту будут начисляться выплаты на 30 тысяч рублей больше.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:43

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