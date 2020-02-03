Под Красноярском фотоловушки запечатлели бурого медведя, который вломился в избу





Представители Саяно-Шушенского заповедника поделились с пользователями Сети серией необычных фотографий. Камеры на природной территории зафиксировали, как медведь разорял зимовье на реке Синяя. Известно, что хищник появился в этом месте еще в конце августа 2019 года. Несмотря на хороший урожай ягод и орехов в регионе, "косолапый" на протяжении трех недель разорял окрестности возле избы. При этом, дикое животное привлекал отнюдь не запах еды.Дикое животное разбивало посуду, раскатывало дрова по территории, впивалось когтями в стол и разнообразными способами вредило окружающей территории. При этом, несколько раз медведь удосужился приоткрыть двери и залезть в избу. Учитывая тот факт, что владельцы редко посещают данное строение, хищник абсолютно не боялся и чувствовал себя хозяином положения. В заповеднике предупреждают, что медведи обитают почти во всех участках этого района и часто пересекаются с туристами на летних маршрутах.