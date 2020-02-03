АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Под Красноярском фотоловушки запечатлели бурого медведя, который вломился в избу

Фотоловушки, установленные на зимовье под Красноярском, запечатлели бурого медведя из Саяно-Шушенского заповедника. Дикое животное вломилось в избу и несколько недель разоряло окрестности.

Представители Саяно-Шушенского заповедника поделились с пользователями Сети серией необычных фотографий. Камеры на природной территории зафиксировали, как медведь разорял зимовье на реке Синяя. Известно, что хищник появился в этом месте еще в конце августа 2019 года. Несмотря на хороший урожай ягод и орехов в регионе, "косолапый" на протяжении трех недель разорял окрестности возле избы. При этом, дикое животное привлекал отнюдь не запах еды.

Дикое животное разбивало посуду, раскатывало дрова по территории, впивалось когтями в стол и разнообразными способами вредило окружающей территории. При этом, несколько раз медведь удосужился приоткрыть двери и залезть в избу. Учитывая тот факт, что владельцы редко посещают данное строение, хищник абсолютно не боялся и чувствовал себя хозяином положения. В заповеднике предупреждают, что медведи обитают почти во всех участках этого района и часто пересекаются с туристами на летних маршрутах.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем…
Врачи рассказали о вреде продуктов с щавелевой кислотой для…
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в…
Звезду «Дом-2» Кристину Дерябину затравили за…
На поверхности тихоокеанского острова Амбирим после извержения вулкана образовались 5 озер с…
В России выйдет на рынок новый электрокар JAC…
Отсутствие пота у мужчины может служить признаком проблем со…
Ксения Бородина выгнала Александру Черно из студии программы "Бородина против Бузовой" из-за ссоры с Ольгой…
В The Linely Group назвали лучший мобильный…
Звезде «Дом-2» Марине Африкантовой грозит…
Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с…
В Литве создали мобильное приложение…
Ученые рассказали о полезных свойствах лимонной цедры и…
Бабушка рэпера Децла до сих пор не знает о смерти внука из-за болезни…
Ученые доказали причинно-следственную связь между гормонами и…
Израильские ученые представили “умную дорогу” без…
Под Красноярском фотоловушки запечатлели бурого медведя, который вломился в…
К 2027 году ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков…
Врачи описали главные причины развития и последствия…
В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020…
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23…
Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом…
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди…
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в…
Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг…
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил…
Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Просмотреть все новости