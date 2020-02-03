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Израильские ученые представили “умную дорогу” без льда

Ученые из Израиля представили “умную дорогу”, на которой не будет формироваться лед. Компания SAN Hitech презентовала разработку под названием Snowless.

В связи с повышенной опасностью езды по заснеженным и обледенелым трассам израильские ученые предложили оригинальное решение проблемы. “Умная дорога” Snowless содержит дополнительный слой с подогревом и сетью датчиков, которые отслеживают текущую температуру покрытия. При строительстве его достаточно размотать и уложить на трассу, благодаря чему разработка готова к использованию на уже существующих дорогах. Snowless сможет постоянно питаться от электрической сети и прогревать покрытие, благодаря чему лед будет таять.

Snowless будет включаться при выпадении осадков, а потребляемая мощность этой дороги может меняться в зависимости от нагрузки. Первые тесты на территории Канады уже показали эффективность разработки. Ученые считают, что “умную дорогу” следует положить на съездах и перекрестках, а также на парковках.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16

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