На поверхности тихоокеанского острова Амбирим после извержения вулкана образовались 5 озер с лавой





Исследователи прокомментировали невероятный феномен, рассказав, что после того как озера заполнились магмой и лавой, тектонические изменения земной коры поспособствовали появлению трещин. По словам ученых, вулканическая масса просочилась через землю и попала в открытый океан. Таким образом, дно вокруг Амбрима поднялось на два метра.Вулканологи и сейсмологи выразили свое беспокойство на счет тихоокеанский обитателей коралловых рифов и водной фауны. По их мнению, все живые организмы ощутили извержение вулкана и пострадали от раскаленной лавы.Архипелаг Гебриды, в составе которого остров Амбирим, находится в зоне активной вулканической деятельности на стыке литосферных плит. По этой причине специалисты утверждают, что подобный феномен с изменением ландшафта земли может повторится в любой момент.