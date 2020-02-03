На поверхности тихоокеанского острова Амбирим после извержения вулкана образовались 5 озер с лавой
В результате извержения вулкана на поверхности тихоокеанского острова Амбирим образовались пять гигантских озер, наполненных огненной лавой. Кроме того, природное явление повлекло за собой сейсмические изменения, в результате которых океанское дно вокруг острова поднялось на два метра.
Исследователи прокомментировали невероятный феномен, рассказав, что после того как озера заполнились магмой и лавой, тектонические изменения земной коры поспособствовали появлению трещин. По словам ученых, вулканическая масса просочилась через землю и попала в открытый океан. Таким образом, дно вокруг Амбрима поднялось на два метра.
Вулканологи и сейсмологи выразили свое беспокойство на счет тихоокеанский обитателей коралловых рифов и водной фауны. По их мнению, все живые организмы ощутили извержение вулкана и пострадали от раскаленной лавы.
Архипелаг Гебриды, в составе которого остров Амбирим, находится в зоне активной вулканической деятельности на стыке литосферных плит. По этой причине специалисты утверждают, что подобный феномен с изменением ландшафта земли может повторится в любой момент.
Исследователи прокомментировали невероятный феномен, рассказав, что после того как озера заполнились магмой и лавой, тектонические изменения земной коры поспособствовали появлению трещин. По словам ученых, вулканическая масса просочилась через землю и попала в открытый океан. Таким образом, дно вокруг Амбрима поднялось на два метра.
Вулканологи и сейсмологи выразили свое беспокойство на счет тихоокеанский обитателей коралловых рифов и водной фауны. По их мнению, все живые организмы ощутили извержение вулкана и пострадали от раскаленной лавы.
Архипелаг Гебриды, в составе которого остров Амбирим, находится в зоне активной вулканической деятельности на стыке литосферных плит. По этой причине специалисты утверждают, что подобный феномен с изменением ландшафта земли может повторится в любой момент.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:13