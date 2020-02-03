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Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с Bellator

По условиям контракта с Bellator известный боец ММА должен провести два поединка, поэтому следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью. 43-летний спортсмен поделился своими планами с журналистами.
Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с Bellator

Федор Емельяненко на данном этапе занимается подготовкой бойцов Fedor team. Консультации от бойца получают его коллеги Вадим Немков и Валентин Молдавский. У первого спортсмена должен пройти важный бой за получение титула Bellator. Боец ММА намерен сам набирать форму и проводить тренировки. По мере выступления Молдавского и Немкова он планирует обсудить свою дальнейшую карьеру со Скоттом Кокером.

Федора Емельяненко, которого называют «Последним Императором», спросили о травмах, полученных в конце декабря в Японии во время поединка с Куинтоном Джексоном. Как рассказала боец ММА, переломов у него не зафиксировали, но когда он наносил последний удар, то сильно ушиб руку, поэтому сейчас средний палец работает не полностью. Кроме этого, у российского спортсмена из-за блока противника травмировались мышцы ноги.

За свою карьеру боец ММА одержал всего 5 поражений против 39 побед. Федор Емельяненко хотел бы еще раз встретиться со своим давним соперником Райаном Бейдером.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:50

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