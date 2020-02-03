Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с Bellator
По условиям контракта с Bellator известный боец ММА должен провести два поединка, поэтому следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью. 43-летний спортсмен поделился своими планами с журналистами.
Федор Емельяненко на данном этапе занимается подготовкой бойцов Fedor team. Консультации от бойца получают его коллеги Вадим Немков и Валентин Молдавский. У первого спортсмена должен пройти важный бой за получение титула Bellator. Боец ММА намерен сам набирать форму и проводить тренировки. По мере выступления Молдавского и Немкова он планирует обсудить свою дальнейшую карьеру со Скоттом Кокером.
Федора Емельяненко, которого называют «Последним Императором», спросили о травмах, полученных в конце декабря в Японии во время поединка с Куинтоном Джексоном. Как рассказала боец ММА, переломов у него не зафиксировали, но когда он наносил последний удар, то сильно ушиб руку, поэтому сейчас средний палец работает не полностью. Кроме этого, у российского спортсмена из-за блока противника травмировались мышцы ноги.
За свою карьеру боец ММА одержал всего 5 поражений против 39 побед. Федор Емельяненко хотел бы еще раз встретиться со своим давним соперником Райаном Бейдером.
Федор Емельяненко на данном этапе занимается подготовкой бойцов Fedor team. Консультации от бойца получают его коллеги Вадим Немков и Валентин Молдавский. У первого спортсмена должен пройти важный бой за получение титула Bellator. Боец ММА намерен сам набирать форму и проводить тренировки. По мере выступления Молдавского и Немкова он планирует обсудить свою дальнейшую карьеру со Скоттом Кокером.
Федора Емельяненко, которого называют «Последним Императором», спросили о травмах, полученных в конце декабря в Японии во время поединка с Куинтоном Джексоном. Как рассказала боец ММА, переломов у него не зафиксировали, но когда он наносил последний удар, то сильно ушиб руку, поэтому сейчас средний палец работает не полностью. Кроме этого, у российского спортсмена из-за блока противника травмировались мышцы ноги.
За свою карьеру боец ММА одержал всего 5 поражений против 39 побед. Федор Емельяненко хотел бы еще раз встретиться со своим давним соперником Райаном Бейдером.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:50