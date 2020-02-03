Следующий бой Федора Емельяненко состоится летом или осенью из-за контракта с Bellator





Федор Емельяненко на данном этапе занимается подготовкой бойцов Fedor team. Консультации от бойца получают его коллеги Вадим Немков и Валентин Молдавский. У первого спортсмена должен пройти важный бой за получение титула Bellator. Боец ММА намерен сам набирать форму и проводить тренировки. По мере выступления Молдавского и Немкова он планирует обсудить свою дальнейшую карьеру со Скоттом Кокером.Федора Емельяненко, которого называют «Последним Императором», спросили о травмах, полученных в конце декабря в Японии во время поединка с Куинтоном Джексоном. Как рассказала боец ММА, переломов у него не зафиксировали, но когда он наносил последний удар, то сильно ушиб руку, поэтому сейчас средний палец работает не полностью. Кроме этого, у российского спортсмена из-за блока противника травмировались мышцы ноги.За свою карьеру боец ММА одержал всего 5 поражений против 39 побед. Федор Емельяненко хотел бы еще раз встретиться со своим давним соперником Райаном Бейдером.