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Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил себя»

Светлана Крючкова посетила передачу «Судьба человека», где поделилась подробностями личной жизни, затронув тему ухода от Александра Молодцова. По словам актрисы, их брак с 3-м супругом «изжил себя».
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил себя»

Пара была вместе в течение 25 лет, за этот период знаменитость подарила мужу сына Александра. Как отметила Крючкова, они с художником-декоратором были очень разными и в определенный момент начали мешать друг другу. Артистка рассказала, что избраннику перестали нравиться ее интересы, а ей его. В результате она была вынуждена развестись с Александром Молодцовым. Светлана Николаевна отметила, что по-настоящему испытывала романтические чувства лишь ко второму супругу. «Я всегда любила только Векслера. Все время я вспомнила Юру», - заявила актриса.

При этом сейчас Крючковой нравится быть одной. Как сказала звезда кино, дома у нее сейчас покой и атмосфера, о которой она всегда мечтала.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:16

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