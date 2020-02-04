Медик Владимир Животов рассказал, что состояние стоп отражает нарушения в организме человека





Специалист советует обращать внимание на то, как быстро и в каких местах обычно снашивается обувь. Благодаря таким наблюдениям легко можно выявить асимметрию и распознать сколиоз. Он уверяет, что пяточные шпоры нередко являются следствием слабого состояния соединительной ткани, а увеличенная косточка свидетельствует о копчиковой травме.В основном, к причинам ее образования относят плохо составленный рацион питания, а также отсутствие физических нагрузок., - дает рекомендации Владимир Животов.Специалист уверяет: если уже не удалось уберечь свои стопы от повышенной нагрузки, то стоит любыми способами снять ее. Сюда он относит самомассаж, теплые ванночки и прокатывание скалкой.