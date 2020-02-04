Медик Владимир Животов рассказал, что состояние стоп отражает нарушения в организме человека
Медик Владимир Животов рассказали, что состояние стоп может свидетельствовать о нарушениях в организме человека. Он уверяет, что скованность в этой части тела может являться предупреждением о гормональном дисбалансе, а увеличенные размеры косточки у пальца характеризовать слабость соединительной ткани.
Специалист советует обращать внимание на то, как быстро и в каких местах обычно снашивается обувь. Благодаря таким наблюдениям легко можно выявить асимметрию и распознать сколиоз. Он уверяет, что пяточные шпоры нередко являются следствием слабого состояния соединительной ткани, а увеличенная косточка свидетельствует о копчиковой травме.
В основном, к причинам ее образования относят плохо составленный рацион питания, а также отсутствие физических нагрузок. «Не устаю повторять: обращайте внимание на свою обувь! Она должна быть удобной, качественной, не слишком жесткой. Высокие каблуки, плоская подошва, как у сланцев, например, — это вредно. В такой обуви не стоит ходить на постоянной основе, только в определенных ситуациях, для которых она и предназначена», - дает рекомендации Владимир Животов.
Специалист уверяет: если уже не удалось уберечь свои стопы от повышенной нагрузки, то стоит любыми способами снять ее. Сюда он относит самомассаж, теплые ванночки и прокатывание скалкой.
Специалист советует обращать внимание на то, как быстро и в каких местах обычно снашивается обувь. Благодаря таким наблюдениям легко можно выявить асимметрию и распознать сколиоз. Он уверяет, что пяточные шпоры нередко являются следствием слабого состояния соединительной ткани, а увеличенная косточка свидетельствует о копчиковой травме.
В основном, к причинам ее образования относят плохо составленный рацион питания, а также отсутствие физических нагрузок. «Не устаю повторять: обращайте внимание на свою обувь! Она должна быть удобной, качественной, не слишком жесткой. Высокие каблуки, плоская подошва, как у сланцев, например, — это вредно. В такой обуви не стоит ходить на постоянной основе, только в определенных ситуациях, для которых она и предназначена», - дает рекомендации Владимир Животов.
Специалист уверяет: если уже не удалось уберечь свои стопы от повышенной нагрузки, то стоит любыми способами снять ее. Сюда он относит самомассаж, теплые ванночки и прокатывание скалкой.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 02:00