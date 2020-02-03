Участница «Дом-2» Кристина Хамраева оправдалась за петтинг с Федей Стрелковым





Напомним, что всего пару дней назад в социальных сетях появилось видео, где Кристина Хамраева приходит в кровать к Федору Стрелкову. Ее поступок тут же осудили пользователи интернета. О том, что произошло с ребятами потом, никто не знает.По словам Кристины Хамраевой, интимной связи со звездой проекта «Дом-2» Федором Стрелковым у нее не было. Тем не менее, Хамраева говорит и о том, что если бы что-то и случилось, то она ничего страшного в этом не видит, так как они уже взрослые люди.Однако хейтеры не дают покоя Кристине уже не первый день Они пишут ей различного рода гадости. В итоге Кристина Хамраева не выдержала и ответила, что людям пора очнуться и не быть настолько злыми.Пользователи интернета же разделись в этом вопросе в прямом смысле слова на два лагеря, так одни поддерживали девушку, а другие наоборот говорили о том, что она повела себя неприлично.