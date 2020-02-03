В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020 году





Поскольку спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов постоянно растет, Hyundai собирается в три раза увеличить доступность электромобилей Kona для клиентов в Европе. Известно, что в прошлом году было продано около 47,4 тысяч единиц этой серии. Начиная с марта 2020 года компания представит модель на своем заводе в Чехии, а также расширит существующие поставки с завода Ulsan в Южной Корее. Решение о дополнительном производстве было принято для лучшего обслуживания покупателей из ЕС.В этом году бренд выпустит более 80 тысяч единиц электрокаров, в число которых входят Kona Electric, IONIQ Electric и линейка с водородными топливными элементами NEXO. Подобная стратегия позволит Hyundai рассчитывать на звание крупнейшего поставщика ЕV-моделей в мире. Стоит отметить, что на текущее время компания занимает значительное место в отрасли благодаря разнообразному ассортименту электрифицированных технологий - от "гибридов" с напряжением в 48 вольт до полных (HEV) и подключаемых разновидностей (PHEV). Hyundai неизменно считается перспективной фирмой, продвигающей инновационные машины.