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В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020 году

В бренде Hyundai объявили о намерении занять лидерские позиции по продажам электромобилей в 2020 году. Для этого компания собирается реализовать больше EV-моделей, в чем помогут будущие 80 тысяч экземпляров.

Поскольку спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов постоянно растет, Hyundai собирается в три раза увеличить доступность электромобилей Kona для клиентов в Европе. Известно, что в прошлом году было продано около 47,4 тысяч единиц этой серии. Начиная с марта 2020 года компания представит модель на своем заводе в Чехии, а также расширит существующие поставки с завода Ulsan в Южной Корее. Решение о дополнительном производстве было принято для лучшего обслуживания покупателей из ЕС.

В этом году бренд выпустит более 80 тысяч единиц электрокаров, в число которых входят Kona Electric, IONIQ Electric и линейка с водородными топливными элементами NEXO. Подобная стратегия позволит Hyundai рассчитывать на звание крупнейшего поставщика ЕV-моделей в мире. Стоит отметить, что на текущее время компания занимает значительное место в отрасли благодаря разнообразному ассортименту электрифицированных технологий - от "гибридов" с напряжением в 48 вольт до полных (HEV) и подключаемых разновидностей (PHEV). Hyundai неизменно считается перспективной фирмой, продвигающей инновационные машины.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50

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