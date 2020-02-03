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Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом крови

Американские ученые нашли способ заменить процедуру МРТ головного мозга простым анализом крови. Таким образом можно узнать о повреждениях сосудов, что со временем приведет к инсульту и деменции.

Представители Калифорнийского университета выяснили, какие специфические белки крови указывают на риски развития у человека ЦВБ, при которых повреждаются сосуды головного мозга. В современности такие недуги начинают подозревать при начальных признаках когнитивных нарушений, а для подтверждения диагноза проводится МРТ. Однако новый способ поможет заранее узнать о рисках, а также поможет мониторить прогресс недуга. Для идентификации биомаркеров ученые провели анализ крови около 167 добровольцев в возрасте около 77 лет. У большинства пациентов не имелось нарушения когнитивных функций или отмечались первые признаки. Результаты сравнили с показателями граждан с высокими рисками цереброваскулярных болезней, где медики выявили шесть совпадающих белков.

Анализ крови дает более точные результаты, а после окончания исследований он станет доступен для применения в клинической практике.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38

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