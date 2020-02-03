Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом крови





Представители Калифорнийского университета выяснили, какие специфические белки крови указывают на риски развития у человека ЦВБ, при которых повреждаются сосуды головного мозга. В современности такие недуги начинают подозревать при начальных признаках когнитивных нарушений, а для подтверждения диагноза проводится МРТ. Однако новый способ поможет заранее узнать о рисках, а также поможет мониторить прогресс недуга. Для идентификации биомаркеров ученые провели анализ крови около 167 добровольцев в возрасте около 77 лет. У большинства пациентов не имелось нарушения когнитивных функций или отмечались первые признаки. Результаты сравнили с показателями граждан с высокими рисками цереброваскулярных болезней, где медики выявили шесть совпадающих белков.Анализ крови дает более точные результаты, а после окончания исследований он станет доступен для применения в клинической практике.