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К 2027 году ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2

По словам Алексея Криворучко, который является замминистра обороны России, к 2027 году ВКС РФ получат партию, состоящую из 10 бомбардировщиков Ту-160М2. В части дальней авиации поставки обновленной версии «Белого лебедя» планируют начать в 2023 году.
К 2027 году ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2

Первый полет стратегического бомбардировщика должен пройти в следующем году. До 2027 года Воздушно-космические силы страны получат 10 ракетоносцев Ту-160М2. О том, что планируется проведение основательной модернизации бомбардировщиков, стало известно пять лет назад. Об этом сообщил Сергей Шойгу, возглавляющий Минобороны РФ. Ту-160М2 отличается тем, что у него есть инновационные электронные системы и современные комплексы РЭБ и РЛС. Такое оснащение значительно влияет на эффективность российского ракетоносца.

Вчера, 2 февраля, был проведен первый тестовый полет обновленной версии Ту-160М2. В Казани на аэродроме разработчикам удалось проверить работоспособность оборудования, которое установили в ходе глубокой модернизации.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:06

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