"Чтобы ты не подумала, что я тебя игнорирую": Ксения Бородина резко ответила на едкий комментарий Ксении Собчак





В своем микроблоге Ксения Бородина назвала чиновника "самодуром", и отметила, что в Конституцию нужно уже вносить поправки для защиты народа от таких "возомнивших себя средневековыми князьями" мэров и других должностных лиц. В ответ светская львица Ксения Собчак написала коллеге, не намерена ли она рекламировать теперь поправки к государственному документу.Ксения Бородина молчать не стала, поинтересовавшись, пишет ли Собчак из подаренной мэрией квартиры или же они ее сдают. Ответа, тем не менее, телеведущая "Дома-2", видимо, пока не дождалась, а вот поклонники разделились буквально на два лагеря. Одни похвалили Бородину за смелость ответить эпатажной светской львице, другие же похвалили Собчак за остроумие, которого у нее не занимать.Примечательно, что на днях Ксения Собчак также вступила в конфликт с депутатом Натальей Поклонской. Последняя опубликовала несколько снимков из необычной фотосессии, на что телеведущая и светская львица отметила, что политик находится "в игривом настроении".