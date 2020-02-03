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Ученые выяснили, что от мелодии будильника зависит бодрость человека после пробуждения

Австралийские ученые выяснили, что от мелодии, от которой просыпается человек, зависит, насколько сонным он будет с утра. Специалисты из Мельбурнского королевского технологического университета провели эксперимент и поделились его результатами.

В исследовании приняли участие около 50 граждан, которые проходили специальные опросы. Каждый из добровольцев указывал тип используемого звука, после чего сравнивал показатели своей бодрости со стандартными нормами инерции сна человека.

Изучив результаты, специалисты предположили, что спокойные мелодии могут усилить бодрость людей по утрам, а громкие и резкие способствую повышению сонливости. Если человек пробуждается от неправильного сигнала будильника, его производительность на работе снижается, а риск аварий на дороге увеличивается. Эта проблема является особенно актуальной для пилотов и пожарных, которые могут начинать работу практически сразу после пробуждения.

Медики считают, что резкие звуки могут нарушить или сбить с толку мозговую деятельность человека при пробуждении. Перейти в бодрое и спокойное состояние утром поможет приятная и нежная музыка будильника.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 17:13

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