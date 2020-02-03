Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в Доброграде
Выступление Алины Загитовой на замерзшом озере в Доброграде не прошло идеально. Фигуристка упала во время выполнения тройного прыжка.
В ходе мероприятия спортсменка исполнила показательную программу под названием Survivor. Алина Загитова смогла сделать только 2 прыжка – чистый тройной лутц. Тем не менее тройной флип у нее не получился, поскольку фигуристка упала. Перед началом шоу в Доброграде один из ведущих Марат Башаров отметил: он не может представить, что ожидает зрителей. Затем его коллега Ирина Слуцкая озвучила все титулы спортсменки, после чего она появилась на замерзшем озере.
После выступления к 17-летней Загитовой подошли 2 поклонницы, одна из которых заявила, что без кумира стало скучно. Фигуристка выразила благодарность преданным болельщикам. Полтора месяца назад олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана сообщила, что собирается приостановить профессиональную карьеру, однако продолжает тренироваться.
В ходе мероприятия спортсменка исполнила показательную программу под названием Survivor. Алина Загитова смогла сделать только 2 прыжка – чистый тройной лутц. Тем не менее тройной флип у нее не получился, поскольку фигуристка упала. Перед началом шоу в Доброграде один из ведущих Марат Башаров отметил: он не может представить, что ожидает зрителей. Затем его коллега Ирина Слуцкая озвучила все титулы спортсменки, после чего она появилась на замерзшем озере.
После выступления к 17-летней Загитовой подошли 2 поклонницы, одна из которых заявила, что без кумира стало скучно. Фигуристка выразила благодарность преданным болельщикам. Полтора месяца назад олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана сообщила, что собирается приостановить профессиональную карьеру, однако продолжает тренироваться.
Спорт
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:23