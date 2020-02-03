Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в Доброграде

В ходе мероприятия спортсменка исполнила показательную программу под названием Survivor. Алина Загитова смогла сделать только 2 прыжка – чистый тройной лутц. Тем не менее тройной флип у нее не получился, поскольку фигуристка упала. Перед началом шоу в Доброграде один из ведущих Марат Башаров отметил: он не может представить, что ожидает зрителей. Затем его коллега Ирина Слуцкая озвучила все титулы спортсменки, после чего она появилась на замерзшем озере.После выступления к 17-летней Загитовой подошли 2 поклонницы, одна из которых заявила, что без кумира стало скучно. Фигуристка выразила благодарность преданным болельщикам. Полтора месяца назад олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана сообщила, что собирается приостановить профессиональную карьеру, однако продолжает тренироваться.