АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в Доброграде

Выступление Алины Загитовой на замерзшом озере в Доброграде не прошло идеально. Фигуристка упала во время выполнения тройного прыжка.
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в Доброграде

В ходе мероприятия спортсменка исполнила показательную программу под названием Survivor. Алина Загитова смогла сделать только 2 прыжка – чистый тройной лутц. Тем не менее тройной флип у нее не получился, поскольку фигуристка упала. Перед началом шоу в Доброграде один из ведущих Марат Башаров отметил: он не может представить, что ожидает зрителей. Затем его коллега Ирина Слуцкая озвучила все титулы спортсменки, после чего она появилась на замерзшем озере.

После выступления к 17-летней Загитовой подошли 2 поклонницы, одна из которых заявила, что без кумира стало скучно. Фигуристка выразила благодарность преданным болельщикам. Полтора месяца назад олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана сообщила, что собирается приостановить профессиональную карьеру, однако продолжает тренироваться.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи описали главные причины развития и последствия…
В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020…
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23…
Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом…
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди…
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в…
Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг…
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил…
Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
В РФ хотят ввести новые комбинации в региональные коды на…
К старту продаж в России готовится Huawei Mate 30…
Граждане России поддержали поправки в…
Названы смягчающие симптомы аллергии…
Участница «Дом-2» Кристина Хамраева оправдалась за петтинг с Федей…
Появились первые подробности о новой Mitsubishi…
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о…
"Чтобы ты не подумала, что я тебя игнорирую": Ксения Бородина резко ответила на едкий комментарий Ксении…
Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее…
Немецкий врач назвала продукты для защиты от бактерий и…
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от…
"Я сейчас одна и спокойна": Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет возвращаться к Иосифу…
«Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять»: Традиции на Максимов…
Некоторые люди верят в теорию заговора из-за типа личности и влияния социальных…
Участник “Давай поженимся!” благодаря проекту нашел себе…
Футурологи выяснили, как будет выглядеть женщина через 50…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за…
BMW представил новый гоночный…
Просмотреть все новости