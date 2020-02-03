Ученые доказали причинно-следственную связь между гормонами и перееданием





В своем эксперименте ученые использовали подопытных крыс. Благодаря наблюдению и подробному изучению нейронной сети животных, исследователи смогли проследить связь гормона с употреблением еды. Главное, что им удалось заметить, это воздействие его на гиппокамп, который отвечает за память. Таким образом, при высоком уровне меланин-концентрирующего гормона, определенный участок головного мозга самостоятельно моделирует и запоминает новую пищевую привычку.Медицинские специалисты убеждены, что такие же процессы происходят и в организме человека. Поэтому они настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему рациону и количеству потребляемой пищи. На данный момент ученые продолжают исследования с целью разработать препарат от переедания, который будет действовать на уровне нейронных связей.