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Ученые доказали причинно-следственную связь между гормонами и перееданием

Американские ученые из Калифорнийского университета экспериментальным способом доказали причинно-следственную связь между меланин-концентрирующим гормоном (МСН) и перееданием. Как выяснилось, при высокой активности клеток, способствующих выработке МСН, организм переходит в импульсивно-агрессивное состояние и не может контролировать процесс потребление пищи.
Ученые доказали причинно-следственную связь между гормонами и перееданием

В своем эксперименте ученые использовали подопытных крыс. Благодаря наблюдению и подробному изучению нейронной сети животных, исследователи смогли проследить связь гормона с употреблением еды. Главное, что им удалось заметить, это воздействие его на гиппокамп, который отвечает за память. Таким образом, при высоком уровне меланин-концентрирующего гормона, определенный участок головного мозга самостоятельно моделирует и запоминает новую пищевую привычку.

Медицинские специалисты убеждены, что такие же процессы происходят и в организме человека. Поэтому они настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему рациону и количеству потребляемой пищи. На данный момент ученые продолжают исследования с целью разработать препарат от переедания, который будет действовать на уровне нейронных связей.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:21

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