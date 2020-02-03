Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой Sonata





Hyundai Sonata 2020 года дебютировала еще на прошлогоднем автосалоне в Нью-Йорке, продемонстрировав потрясающий дизайн и характеристики, дополненные новой платформой. Низкая и широкая решетка радиатора, гладкие фары и узкие дневные ходовые огни не могли бы завоевать внимание публики, если бы не нашумевший рекламный ролик. Небольшое демонстрационное видео под названием Smaht Pahk объединило актеров Джона Красински и Криса Эванса, комика из Saturday Night Live Рэйчел Дратч и игрока футбольной команды Boston Red Sox Дэвида Ортиса для реакции на инновационные возможности бизнес-седана.Пока группа звезд в рекламе выражает свои сомнения, что любой водитель был бы способен маневрировать на узких улицах Бостона, к их удивлению Красински доказал обратное. Приехав на своей Hyundai Sonata 2020 года, актер продемонстрировал новую технологию автоматической парковки: автомобиль самостоятельно заехал на место, не задев ни одной машины. Эта разработка получила название Smart Park. Автомобиль также оснащен функциями активной и пассивной безопасности, системой помощи водителю, радиолокационным круиз-контролем и технологией центрирования полосы движения.