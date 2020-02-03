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Ученые рассказали о полезных свойствах лимонной цедры и кожуры

Ученые советуют регулярно употреблять в пищу цедру и кожуру лимона. Более того, специалисты назвали продукт не только средством для нормализации веса, но и выявили противораковые свойства.

Специалисты из Германии утверждают, что цедра лимона способна защитить человека от развития рака кишечника. В продукте большое количество флавоноидов и особенно полиметокси-флавонов, подавляющих опухоль еще на ранних стадиях. Также лимонная кожура может быть активным источником лимонена – вещества, способного оказывать благоприятное влияние на кожу и защищать ее от рака.

Исследования специалистов показывают, что некоторые комбинации лимонной кислоты помогут снизить объем и размер опухоли простаты и предотвратить метастазы. Раковые клетки теряют способность переноситься в другие части организма и вызывают самоуничтожение злокачественных образований в организме.

Лимонная цедра является отличным средством для нормализации веса и контроля за ним. Она способна предотвращать гиперлипидемию и процесс накапливания жира в отдельных частях тела. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют лимонную кожуру людям, имеющим повышенный уровень сахара в крови. Из-за содержания полезных веществ она может нормализовать ситуацию.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:38

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