Ученые рассказали о полезных свойствах лимонной цедры и кожуры





Специалисты из Германии утверждают, что цедра лимона способна защитить человека от развития рака кишечника. В продукте большое количество флавоноидов и особенно полиметокси-флавонов, подавляющих опухоль еще на ранних стадиях. Также лимонная кожура может быть активным источником лимонена – вещества, способного оказывать благоприятное влияние на кожу и защищать ее от рака.Исследования специалистов показывают, что некоторые комбинации лимонной кислоты помогут снизить объем и размер опухоли простаты и предотвратить метастазы. Раковые клетки теряют способность переноситься в другие части организма и вызывают самоуничтожение злокачественных образований в организме.Лимонная цедра является отличным средством для нормализации веса и контроля за ним. Она способна предотвращать гиперлипидемию и процесс накапливания жира в отдельных частях тела. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют лимонную кожуру людям, имеющим повышенный уровень сахара в крови. Из-за содержания полезных веществ она может нормализовать ситуацию.