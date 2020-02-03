"Я сейчас одна и спокойна": Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет возвращаться Иосифу Оганесян





Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поспешила ответить на трогательный пост своего супруга Иосифа Оганесяна. Прежде молодой человек признался, что очень любит жену и будущего ребенка, однако во время ссоры виноваты двое, а не один, но все же женщина должна оставаться всегда нежной и ранимой.Саша Черно поспешила ответить избраннику, что она действительно матерится и эмоциональна, но сейчас, когда беременная звезда реалити-шоу живет одна, она спокойна, что замечают и окружающие. Избранник ее, как отметила девушка, не хочет прислушиваться, "косячит, как подросток", не хочет быть мужчиной, что ей явно не нравится. Звезда реалити-шоу подчеркнула: нормально, когда женщина направляет своего мужчину и думает о будущем ребенке, а вот то, что он не прислушивается и думает совсем не о том, кажется ей странным.Прежде Иосиф Оганесян признался, что очень переживает из-за разрыва с женой и хочет помириться. Он дал сам себе месяц на это, иначе намерен и вовсе навсегда уйти с проекта "Дом-2", ведь одному ему там оставаться незачем.