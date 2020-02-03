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К старту продаж в России готовится Huawei Mate 30 Pro

Смартфон Huawei Mate 30 Pro станет доступен на рынке России. Представители компании сообщили о сроках поставок и цене камерофона.

До недавнего времени Huawei Mate 30 Pro можно было купить только по предзаказу, когда он находился в продаже в официальном интернет магазине. Объем партий оказался ограниченным, но с 7 февраля новинка станет доступной для жителей России. Стоимость смартфона составит около 70 тысяч рублей. Такая сумма не учитывает возможные скидки и разного рода специальные предложения. В ноябре производитель сообщил, что спрос на Mate 30 Pro на территории РФ в 20 раз превысил предложение.

По версии DxOMark, устройство включено в тройку лидеров, уступив Huawei Mate 30 Pro с поддержкой 5G, а также Honor V30 Pro. Новинка доступна для покупки без сервисов GMS, однако производитель предлагает альтернативу в виде HMS.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50

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