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Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о «Мегзите»

Брэд Питт стал обладателем премии BAFTA, однако торжественную речь вместо него произнесла коллега по проекту «Однажды в… Голливуде». После дерзкой шутки актера о «Мегзите» находящиеся на вечере Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись.
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о «Мегзите»

На ежегодной церемонии вручения награды от имени монаршей семьи выступили герцоги Кембриджские, расположившиеся в первом ряду возле остальных звезд. Брэд Питт выиграл премию за второстепенную роль в картине Квентина Тарантино. В связи с семейными обстоятельствами артист не смог появиться на мероприятии, поэтому статуэтку за него получила Марго Робби, которая также произнесла речь от имени экс-супруга Анджелины Джоли. В начале он пошутил о выходе Великобритании из ЕС, намекнув на свою холостяцкую жизнь после развода. «Добро пожаловать в клуб», - отметил продюсер. Затем Питт решил прокомментировать еще одно громкое событие. Речь идет о «Мегзите», ведь именно так британские жители назвали решение Меган Маркл и ее мужа сложить королевские полномочия.

По словам артиста, он собрался назвать награду именем принца Гарри, так как впечатлен его возвращением в США. Гости вечера рассмеялись после шутки знаменитости о намерении супругов переехать в Канаду. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже не сдержали улыбок. Избранница старшего внука королевы посетила торжество в шикарном платье от Alexander McQueen, впервые примерив его в рамках тура по Малайзии в 2012 году.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:23

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