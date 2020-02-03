Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о «Мегзите»

На ежегодной церемонии вручения награды от имени монаршей семьи выступили герцоги Кембриджские, расположившиеся в первом ряду возле остальных звезд. Брэд Питт выиграл премию за второстепенную роль в картине Квентина Тарантино. В связи с семейными обстоятельствами артист не смог появиться на мероприятии, поэтому статуэтку за него получила Марго Робби, которая также произнесла речь от имени экс-супруга Анджелины Джоли. В начале он пошутил о выходе Великобритании из ЕС, намекнув на свою холостяцкую жизнь после развода., - отметил продюсер. Затем Питт решил прокомментировать еще одно громкое событие. Речь идет о «Мегзите», ведь именно так британские жители назвали решение Меган Маркл и ее мужа сложить королевские полномочия.По словам артиста, он собрался назвать награду именем принца Гарри, так как впечатлен его возвращением в США. Гости вечера рассмеялись после шутки знаменитости о намерении супругов переехать в Канаду. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже не сдержали улыбок. Избранница старшего внука королевы посетила торжество в шикарном платье от Alexander McQueen, впервые примерив его в рамках тура по Малайзии в 2012 году.