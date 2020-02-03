В РФ хотят ввести новые комбинации в региональные коды на автономерах





По сообщению отечественного издания «Коммерсантъ», в Госавтоинспекции рассматривается возможность введения нового диапазона для трехзначных кодов автономеров. Планируется регистрировать комбинации от 1 до 9 вместо 1 до 7. К примеру, жители Москвы могут получить код 677 или 999, а автомобилисты Екатеринбурга и Алтайского края - 666 и 222 соответственно. Петербуржцам, скорее всего, достанется 278 или 878. Подобная инициатива мотивируется тем, что расширенные комбинации позволят увеличить количество государственных регистрационных знаков.Все же, в случае принятия этого решения, цены на автомобильные номера могут вырасти. По мнению экспертов, это связано с внедрением более толстых заготовок для выбивания определенных цифр. Сам прогноз является ненадежным, поскольку экономисты из других изданий сообщают, что проблем с внедрением новых правил не будет. Известно, что дефицит номеров впервые в стране ощутила столица в 1996 году, когда 77-я серия себя исчерпала. Впоследствии ввели 99-ю серию, а еще через несколько лет – 97-ю и 177-ю.