АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

В РФ хотят ввести новые комбинации в региональные коды на автономерах

В Госавтоинспекции сообщили о намерениях ввести новый диапазон в трехзначные коды на региональных автономерах России. В случае принятия соответствующего распоряжения, комбинации будут начинаться со всех цифр от 1 до 9.

По сообщению отечественного издания «Коммерсантъ», в Госавтоинспекции рассматривается возможность введения нового диапазона для трехзначных кодов автономеров. Планируется регистрировать комбинации от 1 до 9 вместо 1 до 7. К примеру, жители Москвы могут получить код 677 или 999, а автомобилисты Екатеринбурга и Алтайского края - 666 и 222 соответственно. Петербуржцам, скорее всего, достанется 278 или 878. Подобная инициатива мотивируется тем, что расширенные комбинации позволят увеличить количество государственных регистрационных знаков.

Все же, в случае принятия этого решения, цены на автомобильные номера могут вырасти. По мнению экспертов, это связано с внедрением более толстых заготовок для выбивания определенных цифр. Сам прогноз является ненадежным, поскольку экономисты из других изданий сообщают, что проблем с внедрением новых правил не будет. Известно, что дефицит номеров впервые в стране ощутила столица в 1996 году, когда 77-я серия себя исчерпала. Впоследствии ввели 99-ю серию, а еще через несколько лет – 97-ю и 177-ю.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи описали главные причины развития и последствия…
В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020…
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23…
Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом…
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди…
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в…
Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг…
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил…
Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
В РФ хотят ввести новые комбинации в региональные коды на…
К старту продаж в России готовится Huawei Mate 30…
Граждане России поддержали поправки в…
Названы смягчающие симптомы аллергии…
Участница «Дом-2» Кристина Хамраева оправдалась за петтинг с Федей…
Появились первые подробности о новой Mitsubishi…
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о…
"Чтобы ты не подумала, что я тебя игнорирую": Ксения Бородина резко ответила на едкий комментарий Ксении…
Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее…
Немецкий врач назвала продукты для защиты от бактерий и…
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от…
"Я сейчас одна и спокойна": Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет возвращаться к Иосифу…
«Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять»: Традиции на Максимов…
Некоторые люди верят в теорию заговора из-за типа личности и влияния социальных…
Участник “Давай поженимся!” благодаря проекту нашел себе…
Футурологи выяснили, как будет выглядеть женщина через 50…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за…
BMW представил новый гоночный…
Просмотреть все новости