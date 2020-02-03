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Появились первые подробности о новой Mitsubishi Outlander

Скоро на международный рынок автомобилей выйдет очередная новинка - Mitsubishi Outlander. Модель новой генерации продолжит привычные стандарты качества японской компании, новые подробности уже появились в Сети.

Данный кроссовер давно получил большую популярность у потребителей. Автоблогеры активно обговаривают детали нового поколения машины, сейчас же в интернете появились первые изображения-рендеры Mitsubishi Outlander. Основой для них стали шпионские фотографии, которые были сделаны инсайдерами во время прохождения тестов. Машина получила ряд элементов внешнего вида концепта Engelberg Tourer Mitsubishi.

Так, в новинке аналогичный дизайн габаритной решетки радиатора, схожее решение и у головной оптики модели. Данных об интерьере авто пока нет, однако, как считают эксперты, салон будет довольно лаконичным, и в то же время современным, а также технически насыщенным. В продажу поступят две версии машины с семью и пятью местами. Несмотря на отсутствие информации о силовой установке внедорожника, скорее всего в автосалоны поступят как автомобили с классическими вариантами моторов внутреннего сгорания, так и гибридный вариант с двигателем на 2,4 литра.

Официально же следующее поколение кроссовера представят не раньше июля текущего, 2020 года. Однако, как сообщают источники внутри японской корпорации, не исключается, что презентация новинки состоится уже на весенней Нью-Йоркской выставке-автосалоне.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:30

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