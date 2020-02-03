«Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять»: Традиции на Максимов день
Православные верующие 3-го февраля почитают память христианского монаха Максима Исповедника. Среди всех своих проповедей он отмечал важность семейных ценностей и цитировал слова из Святого Письма, которые стали главными для пар в Максимов день.
По давней традиции супружеская пара должна была ранним утром выйти во двор своего дома и, держась за руки, стряхивать снег и иней с деревьев, повторяя слова: «Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять». Такой обряд был обязательным для всех верующих, чтобы в их семье было единство и счастье.
Кроме того, так как преподобный богослов был утешителем во всяких бедах и горестях, в этот день принято благодарить его за всех добрых людей, которые приходили на помощь в трудные минуты. Также ему произносили молитвы и мольбы о защите обездоленных и бедных.
Константинопольский монах обучал своих последователей, что все добро воздастся в сто крат, а за плохие поступки будет судить Бог. Потому христиане в этот день особенно старались приносить с собой только благочестие и мир.
На протяжении многих веков от появления Максима Исповедника в 580 году люди особенно наблюдали за природными приметами. Так появилась одна из них, которая гласит, что если в ночь на Максимов день будет ясная Луна, значит людей ждет урожай хлеба.
По давней традиции супружеская пара должна была ранним утром выйти во двор своего дома и, держась за руки, стряхивать снег и иней с деревьев, повторяя слова: «Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять». Такой обряд был обязательным для всех верующих, чтобы в их семье было единство и счастье.
Кроме того, так как преподобный богослов был утешителем во всяких бедах и горестях, в этот день принято благодарить его за всех добрых людей, которые приходили на помощь в трудные минуты. Также ему произносили молитвы и мольбы о защите обездоленных и бедных.
Константинопольский монах обучал своих последователей, что все добро воздастся в сто крат, а за плохие поступки будет судить Бог. Потому христиане в этот день особенно старались приносить с собой только благочестие и мир.
На протяжении многих веков от появления Максима Исповедника в 580 году люди особенно наблюдали за природными приметами. Так появилась одна из них, которая гласит, что если в ночь на Максимов день будет ясная Луна, значит людей ждет урожай хлеба.