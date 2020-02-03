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Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за коронавируса

Звезда проекта "Дом-2", телеведущая и светская львица Алена Водонаева решила не выходить из дома, пока не пройдет эпидемия нового коронавируса, выявленного в Китае. Звезда отметила, что они с сыном Богданом переждут сложный период в собственной квартире - проверенном месте.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за коронавируса

В своем микроблоге в Instagram Алена Водонаева опубликовала пост, где отметила, что люди беспечно себя ведут, несмотря на угрозу. Для нее очевидно, что после посещения магазинов, офисов и общественных мест, придя домой, первым делом стоит вымыть мылом руки. Она удивилась, что не все относятся к собственной гигиене внимательно, призвав поклонников именно так и поступать.

Алена Водонаева добавила, для нее странно, когда преподаватель сына или кто-то другой приходит к ней в дом, и она успевает договорить до конца фразу: "Вымойте, пожалуйста, руки". В период обострения светская львица рекомендует всем придерживаться правил гигиены и более внимательно относиться к своему здоровью. В заключение Алена Водонаева отметила, что ее звать куда-то бесполезно, она никуда сейчас не пойдет.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33

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