Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за коронавируса





В своем микроблоге в Instagram Алена Водонаева опубликовала пост, где отметила, что люди беспечно себя ведут, несмотря на угрозу. Для нее очевидно, что после посещения магазинов, офисов и общественных мест, придя домой, первым делом стоит вымыть мылом руки. Она удивилась, что не все относятся к собственной гигиене внимательно, призвав поклонников именно так и поступать.Алена Водонаева добавила, для нее странно, когда преподаватель сына или кто-то другой приходит к ней в дом, и она успевает договорить до конца фразу: "Вымойте, пожалуйста, руки". В период обострения светская львица рекомендует всем придерживаться правил гигиены и более внимательно относиться к своему здоровью. В заключение Алена Водонаева отметила, что ее звать куда-то бесполезно, она никуда сейчас не пойдет.