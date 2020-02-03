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Названы смягчающие симптомы аллергии продукты

Медики назвали продукты питания, которые способны смягчить симптомы аллергии. Составляющие рациона могут снизить силу ответа иммунитета на аллергены.

В яблоках содержится большое количество кверцетина, который подавляет воспалительные реакции. Куркума известна противовоспалительными свойствами, а ее активный компонент куркумин блокирует высвобождение гистамина. Эта приправа позволяет смягчить симптомы аллергии, а также она сочетается с многими продуктами питания, например, супами, мясными блюдами и даже фруктовыми коктейлями, а также молоком. В результате анализа здоровья жителей острова Крит ученые заметили, что дети здесь не склонны к развитию аллергии и астмы. Это связали со средиземноморской диетой, которая предполагает употребление достаточного количества жирной рыбы.

На аллергию влияют также тыквенные семечки, поскольку они способны обеспечить организм половиной суточной нормы магния. Данный элемент способствует нормализации функционирования нервной системы, сердца и облегчит дыхание. Медики рекомендуют есть клубнику, если она не вызывает аллергии, поскольку в этой ягоде содержится витамин C.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

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