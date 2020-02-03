Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее 5G





Невзирая на то, что сейчас сети 5G не установлены везде, телевизионные организации и операторы уже трудятся над созданием спецтехнологий передачи данных нового поколения – 6G. Как сообщает Министерство науки и технологий КНР, быстрота передачи данных нового поколения будет доходить до 1 Тб/с или 8000 Гбит/с, что в 8000 раз больше, чем дает 5G.Конечно, сейчас цифры далеки от истинных значений, которые станут применять на практике, и если 6G будет медленным, то итог однозначно будет хорошим. Эксперт сообщает, что применение ресурсов 6G сделает возможным управление устройствами через мозг.