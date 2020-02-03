Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее 5G
Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее, нежели 5G. На сегодняшний день даже 5G - довольно редкое явление.
Невзирая на то, что сейчас сети 5G не установлены везде, телевизионные организации и операторы уже трудятся над созданием спецтехнологий передачи данных нового поколения – 6G. Как сообщает Министерство науки и технологий КНР, быстрота передачи данных нового поколения будет доходить до 1 Тб/с или 8000 Гбит/с, что в 8000 раз больше, чем дает 5G.
Конечно, сейчас цифры далеки от истинных значений, которые станут применять на практике, и если 6G будет медленным, то итог однозначно будет хорошим. Эксперт сообщает, что применение ресурсов 6G сделает возможным управление устройствами через мозг.
Невзирая на то, что сейчас сети 5G не установлены везде, телевизионные организации и операторы уже трудятся над созданием спецтехнологий передачи данных нового поколения – 6G. Как сообщает Министерство науки и технологий КНР, быстрота передачи данных нового поколения будет доходить до 1 Тб/с или 8000 Гбит/с, что в 8000 раз больше, чем дает 5G.
Конечно, сейчас цифры далеки от истинных значений, которые станут применять на практике, и если 6G будет медленным, то итог однозначно будет хорошим. Эксперт сообщает, что применение ресурсов 6G сделает возможным управление устройствами через мозг.
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:18