"Не знала, как садиться на горшок": Станислав Садальский рассказал смешную историю из детства Ксении Собчак





Станислав Садальский в своем микроблоге рассказал, что Людмила Нарусова не научила Ксению Собчак слову "жопа". Когда девочка в первый раз пришла в детский сад, она не поняла воспитательницу, когда та сказала садиться этим местом на горшок. Матери будущей светской львицы и знаменитости пришлось тогда объяснить наследнице значение фразы работника детского сада.Также Станислав Садальский поинтересовался мнением зрителей по поводу назначения Ксении Собчак на должность телеведущей на Первом канале. Он отметил, что таким образом руководство хочет перебить рейтинги Андрея Малахова и поинтересовался, получится ли у светской львицы. Многие сошлись на мнении, что у Собчак все получится, но нашлись и те, кто считает, что "на хайпе далеко не уедешь".