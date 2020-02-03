Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от угона





Хотя статистика в стране по количеству украденных машин постепенно уменьшается, 20000 случаев краж все еще остаются неутешительной цифрой. По мнению сотрудников МВД, подобные преступления вполне возможно пресечь, если владельцы машин будут придерживаться нескольких правил по обеспечению безопасности. При этом, в группе риска находятся не только эксклюзивные транспортные средства, вроде KIA Rio и Hyundai Solaris, но и вполне бюджетные модели в виде российских ВАЗов. Если первые зачастую перепродают на черном рынке, то вторые вызывают интерес у угонщиков из-за своих запчастей, реализация которых позволит заработать большую сумму.Существуют разные способы защиты, среди которых следует выделить иммобилайзеры - механизмы блокировки систем автомобиля, которые срабатывают при незаконном вторжении, автосигнализации или взломе с помощью приспособлений. Это средство не только усложняет задачу преступникам, но и не позволяет привести машину в движение. Эксперты рекомендуют установку комплекса противоугонных средств, к которым относятся замок капота и сигнал в случае попытки угона. Подчеркивается, что бесключевой доступ эффективен только тогда, если в автомобиле встроена система считывания метки. Последняя не позволит угонщику сдвинуться с места, даже если у него имеется цифровой ключ.