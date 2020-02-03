"В игривом настроении": Ксения Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Натальи Поклонской

Своими мыслями Ксения Собчак поделилась в собственном Telegram-канале. Наталья Поклонская поспешила написать ответ светской львице в своем микроблоге в Instagram, подчеркнув, что она вовсе не претендует на ее "светский трон" и сравнив с "барыней". Вместе с комментарием политик показала еще одну фотографию с необычной фотосессии.Несколько дней назад политический деятель Наталья Поклонская показала в Сети несколько необычных снимков, которые были сделаны во время фотосессии. При этом депутат дописала, что видят ее обычно "непослушным депутатом и злючим прокурором", а на самом деле она "крымская няш мяш". Всем мужчинам она посоветовала дарить любимым девушкам подобные фотосессии, ведь они помогают повысить самооценку и настроение.