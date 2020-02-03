"В игривом настроении": Ксения Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Натальи Поклонской
Накануне депутат Наталья Поклонская удивила поклонников, показав несколько кадров со своей "голливудской" съемки. Поспешила прокомментировать кадры и светская львица, звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак, отметив, что политик "пребывает в игривом настроении".
Своими мыслями Ксения Собчак поделилась в собственном Telegram-канале. Наталья Поклонская поспешила написать ответ светской львице в своем микроблоге в Instagram, подчеркнув, что она вовсе не претендует на ее "светский трон" и сравнив с "барыней". Вместе с комментарием политик показала еще одну фотографию с необычной фотосессии.
Несколько дней назад политический деятель Наталья Поклонская показала в Сети несколько необычных снимков, которые были сделаны во время фотосессии. При этом депутат дописала, что видят ее обычно "непослушным депутатом и злючим прокурором", а на самом деле она "крымская няш мяш". Всем мужчинам она посоветовала дарить любимым девушкам подобные фотосессии, ведь они помогают повысить самооценку и настроение.
Своими мыслями Ксения Собчак поделилась в собственном Telegram-канале. Наталья Поклонская поспешила написать ответ светской львице в своем микроблоге в Instagram, подчеркнув, что она вовсе не претендует на ее "светский трон" и сравнив с "барыней". Вместе с комментарием политик показала еще одну фотографию с необычной фотосессии.
Несколько дней назад политический деятель Наталья Поклонская показала в Сети несколько необычных снимков, которые были сделаны во время фотосессии. При этом депутат дописала, что видят ее обычно "непослушным депутатом и злючим прокурором", а на самом деле она "крымская няш мяш". Всем мужчинам она посоветовала дарить любимым девушкам подобные фотосессии, ведь они помогают повысить самооценку и настроение.