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"В игривом настроении": Ксения Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Натальи Поклонской

Накануне депутат Наталья Поклонская удивила поклонников, показав несколько кадров со своей "голливудской" съемки. Поспешила прокомментировать кадры и светская львица, звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак, отметив, что политик "пребывает в игривом настроении".
"В игривом настроении": Ксения Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Натальи Поклонской

Своими мыслями Ксения Собчак поделилась в собственном Telegram-канале. Наталья Поклонская поспешила написать ответ светской львице в своем микроблоге в Instagram, подчеркнув, что она вовсе не претендует на ее "светский трон" и сравнив с "барыней". Вместе с комментарием политик показала еще одну фотографию с необычной фотосессии.

Несколько дней назад политический деятель Наталья Поклонская показала в Сети несколько необычных снимков, которые были сделаны во время фотосессии. При этом депутат дописала, что видят ее обычно "непослушным депутатом и злючим прокурором", а на самом деле она "крымская няш мяш". Всем мужчинам она посоветовала дарить любимым девушкам подобные фотосессии, ведь они помогают повысить самооценку и настроение.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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