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Врачи описали главные причины развития и последствия ишиаса

По словам медицинских экспертов, ишиас или воспаление седалищного нерва все чаще возникает у людей, которые из-за нехватки знаний о симптомах, способствуют его развитию. Потому эксперты описали главные причины и последствия заболевания.
Врачи описали главные причины развития и последствия ишиаса

Провоцирующим фактором являются активные физические нагрузки на ослабленный организм. Кроме того, влияют на возникновения воспаления седалищного нерва ОРВИ, переохлаждение и даже незначительные травмы конечностей и позвоночника. Также специалисты отмечают: из-за межпозвоночных грыж и протрузий может возникнуть защемление нерва, которое приведет к ишиасу. Самой опасной причиной невралгических болей могут быть злокачественные образования в опорно-двигательной системе.

По мнению врачей, последствия невралгии не только приносят физические мучения, но и способны привести к необратимым нарушениям в организме человека. В результате воспалительного процесса изменяется циркуляция крови в органах малого таза и брюшной полости. Кроме того, защемление нерва может привести к атрофии тканей внутренних органов. Медики отмечают, что в запущенных случаях нередко приходиться спасать жизнь пациента на операционном столе.

Чтобы предотвратить ишиас, специалисты рекомендуют проходить профилактическое лечение, назначенное врачом-неврологом, и оставаться бдительным в отношении своего здоровья.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:58

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