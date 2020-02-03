Врачи описали главные причины развития и последствия ишиаса





Провоцирующим фактором являются активные физические нагрузки на ослабленный организм. Кроме того, влияют на возникновения воспаления седалищного нерва ОРВИ, переохлаждение и даже незначительные травмы конечностей и позвоночника. Также специалисты отмечают: из-за межпозвоночных грыж и протрузий может возникнуть защемление нерва, которое приведет к ишиасу. Самой опасной причиной невралгических болей могут быть злокачественные образования в опорно-двигательной системе.По мнению врачей, последствия невралгии не только приносят физические мучения, но и способны привести к необратимым нарушениям в организме человека. В результате воспалительного процесса изменяется циркуляция крови в органах малого таза и брюшной полости. Кроме того, защемление нерва может привести к атрофии тканей внутренних органов. Медики отмечают, что в запущенных случаях нередко приходиться спасать жизнь пациента на операционном столе.Чтобы предотвратить ишиас, специалисты рекомендуют проходить профилактическое лечение, назначенное врачом-неврологом, и оставаться бдительным в отношении своего здоровья.