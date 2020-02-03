Участник “Давай поженимся!” благодаря проекту нашел себе невесту





Избранником 35-летней актрисы из Симферополя стал житель Тюмени, 39-летний Евгений Парфенов. Ведущие шоу искали подходящих претендентов для участницы, которая нуждалась в надежном кавалере для секса и покоя. Предприниматель, который соревновался за руку и сердце актрисы, назвал своим достоинством то, что он является донором крови, а недостатками посчитал храп и возможную невнимательность к возлюбленной. Также он подчеркнул, что ему не нужна спутница, которая будет им командовать. Прошлые отношения закончились из-за “лени жены”, которая могла не выходить из дома, отказывалась работать и “не утруждала себя в постели”.Ведущие шоу назвали его неискренним, но героиня шоу сделала свой выбор, отметив, что ей нравятся руки Парфенова.