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Участник “Давай поженимся!” благодаря проекту нашел себе невесту

Участник шоу “Давай поженимся!” нашел себе невесту благодаря проекту. В новом выпуске предприниматель Евгений Парфенов боролся за сердце актрисы из Симферополя.

Избранником 35-летней актрисы из Симферополя стал житель Тюмени, 39-летний Евгений Парфенов. Ведущие шоу искали подходящих претендентов для участницы, которая нуждалась в надежном кавалере для секса и покоя. Предприниматель, который соревновался за руку и сердце актрисы, назвал своим достоинством то, что он является донором крови, а недостатками посчитал храп и возможную невнимательность к возлюбленной. Также он подчеркнул, что ему не нужна спутница, которая будет им командовать. Прошлые отношения закончились из-за “лени жены”, которая могла не выходить из дома, отказывалась работать и “не утруждала себя в постели”.

Ведущие шоу назвали его неискренним, но героиня шоу сделала свой выбор, отметив, что ей нравятся руки Парфенова.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:43

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