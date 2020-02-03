BMW представил новый гоночный автомобиль
Немецкий автоконцерн BMW представил публике свое новое творение. Активные испытания гоночного автомобиля M2 CS Racing, именно такое название получила модель, уже начались.
Долгожданная новинка была представлена на заездах Rolex 24 at Daytona, состязаний, в ходе которых машина показывает не только свои скоростные показатели, но и надежность, а также выносливость. Как сообщают представители баварской компании, новое транспортное средство продолжает традиции высокого качества концерна.
Этому способствует мощный силовой агрегат в минимум 280 лошадиных сил. Также V6-мотор M TwinPower Turbo объемом в 3 литра способен развивать мощность до 365 «лошадей» и даже до 450. Возможность менять производительность станет изюминкой спорткара нового поколения, этому способствует новая система управления мотором.
Трансмиссия в машине имеет семь ступеней и двойное сцепление. Программное обеспечение новинки было серьезно доработано для оптимальной работы машины. Гоночные машины от BMW неизменно популярны у потребителей, кроме того, автопарк спортавто компании имеет богатую коллекцию разнообразных наград.
Долгожданная новинка была представлена на заездах Rolex 24 at Daytona, состязаний, в ходе которых машина показывает не только свои скоростные показатели, но и надежность, а также выносливость. Как сообщают представители баварской компании, новое транспортное средство продолжает традиции высокого качества концерна.
Этому способствует мощный силовой агрегат в минимум 280 лошадиных сил. Также V6-мотор M TwinPower Turbo объемом в 3 литра способен развивать мощность до 365 «лошадей» и даже до 450. Возможность менять производительность станет изюминкой спорткара нового поколения, этому способствует новая система управления мотором.
Трансмиссия в машине имеет семь ступеней и двойное сцепление. Программное обеспечение новинки было серьезно доработано для оптимальной работы машины. Гоночные машины от BMW неизменно популярны у потребителей, кроме того, автопарк спортавто компании имеет богатую коллекцию разнообразных наград.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:30