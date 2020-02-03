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Граждане России поддержали поправки в Конституцию

Почти 80% россиян поддержали предложения президента Владимира Путина, касающиеся поправок в Конституцию. Результаты опроса опубликовали 3 февраля на rbc.ru.

В исследовании приняли участие 1600 человек. Стало известно, что 90-91% граждан поддержали предложение зафиксировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже, чем прожиточный минимум, а также идею о закреплении в государственном документе постоянной индексации различных социальных выплат.

Далее около 87% людей согласились с увеличением ценза оседлости для кандидатов в президенты России до 25 лет, немного больше 80% - предоставить возможность Конституционному суду контролировать законопроекты, почти 70% - запретить чиновникам иметь иностранное гражданство. 66% граждан России поддержали право лидера РФ назначать главных руководителей силовых структур, а также прокуроров из разных регионов страны. Столько же людей согласились с выключением слова «подряд» из правового акта Федерации.

Возраст людей, которые одобрили предложения президента, превышает 35 лет. Путин посчитал нужным внести коррективы в Конституцию 15 января, тогда же и подписал указ об учреждении группы из 75 человек для проведения изменений. Новый проект президент России внес в Государственную думу.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 13:44

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