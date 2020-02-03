Граждане России поддержали поправки в Конституцию





В исследовании приняли участие 1600 человек. Стало известно, что 90-91% граждан поддержали предложение зафиксировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже, чем прожиточный минимум, а также идею о закреплении в государственном документе постоянной индексации различных социальных выплат.Далее около 87% людей согласились с увеличением ценза оседлости для кандидатов в президенты России до 25 лет, немного больше 80% - предоставить возможность Конституционному суду контролировать законопроекты, почти 70% - запретить чиновникам иметь иностранное гражданство. 66% граждан России поддержали право лидера РФ назначать главных руководителей силовых структур, а также прокуроров из разных регионов страны. Столько же людей согласились с выключением слова «подряд» из правового акта Федерации.Возраст людей, которые одобрили предложения президента, превышает 35 лет. Путин посчитал нужным внести коррективы в Конституцию 15 января, тогда же и подписал указ об учреждении группы из 75 человек для проведения изменений. Новый проект президент России внес в Государственную думу.