Шарлиз Терон в пурпурном платье с глубоким декольте стала звездой кинопремии BAFTA

Знаменитость продемонстрировала один из самых ярких образов мероприятия. Шарлиз Терон была номинантом в категории «Лучшая актриса второго плана» за исполнение в картине «Скандал». Заветную награду звезда не получила, однако восхитила всех присутствующих на красной дорожке кинопремии. Для церемонии 44-летняя продюсер выбрала довольно смелое пурпурное платье с экстремальным декольте и пышной юбкой, в котором радостно позировала перед камерами. Наряд актрисе предоставил бренд Dior, а ее образ дополнил тонкий черный пояс. Терон предпочла небрежную укладку и мейкап в теплых тонах, а также серьги, кольца и ожерелье из белого золота. Знаменитость запечатлена на фото в хорошем настроении, так как совсем не огорчилась из-за проигрыша в номинации. Награду получила ее коллега Лора Дерн.После торжественной церемонии артистка отправилась на закрытую вечеринку, расставшись со своим нежным образом. Она надела на праздник темный брючный костюм, подчеркнув дерзкий стиль клатчем в тон. В последнее время продюсер предпочитает изысканную одежду. Для ланча номинантов грядущего «Оскара» Терон примерила элегантный комплект.