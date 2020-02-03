Ученые рассказали о полезных свойствах спирулины





Спирулина – водоросль, которая считается пищевой добавкой. Ученые обнаружили, что она имеет весь набор микроэлементов, необходимых людям. Также в составе есть витамины A, B, E. При регулярном употреблении водоросли организм человека насытится селеном, магнием, кальцием, цинком, каротином, пантотеновой и фолиевой кислотой, биотином, полисахаридом и жирными кислотами.В спирулине есть белок, необходимый людям, который занимаются физической работой и спортом. Хлорофилл помогает повысить иммунитет, а еще водоросли не перегружают желудочно-кишечный тракт, так как хорошо усваиваются. Спирулину можно применять при гастрите, она очищает организм от токсинов, помогает улучшить метаболизм, нормализует аппетит, снижает холестерин, стимулирует работу головного мозга, укрепляет сосуды и сердце, улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Также прием водоросли позитивно влияет на зрение и нервную систему.Необходимо отказаться от добавки людям, которые имеют аллергию или гиперфункцию щитовидной железы. Также перед приемом нужна консультация врача беременным женщинам и людям с болезнями почек.