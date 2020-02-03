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Некоторые люди верят в теорию заговора из-за типа личности и влияния социальных сетей

В научном мире бытует мнение, что некоторые люди искренне доверяют теории заговора. Специалисты выяснили, что прежде всего это связано с влиянием социальных сетей на повседневную жизнь, а также зависит от типа личности.
Некоторые люди верят в теорию заговора из-за типа личности и влияния социальных сетей

Последователи данной теории склонны к недоверчивости, подозрительности и эксцентричности. Такие индивиды обычно являются интровертами, подвержены эгоизму и не имеют желания общаться с большими группами сверстников и коллег. Люди, придерживающиеся мировой теории заговора, уверены, что все вокруг может приносить им опасность, и предпочитают не вступать в какие-либо контакты с общественностью. Более того, личности с таким видом мышления по-особенному рассматривают социальные и экономические проблемы. Они негативно настроены к существующей власти и не скрывают своей антипатии.

По мнению экспертов, подверженность теории заговора зависит также от восприятия окружающего мира. На сегодняшний день сложно представить каждый день без социальных сетей. Некоторые типы людей не в состоянии разделять настоящую жизнь и стандарты, навязанные масс-медиа. Опасным является тот факт, что сторонники заговора воспринимают все слишком близко к сердцу и у них начинается шизотепия (склонность к социальной изоляции и холодность) на этом фоне.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:50

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