Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон вместе с Сашей Черно приготовила воскресный обед, чтобы поддержать ее после разрыва с Оганесяном

Только недавно Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что подали на развод, живут ребята сейчас в раздельных спальнях. Своими переживаниями будущая мамочка и ее супруг делятся в своих микроблогах в Instagram, а вот коллеги по проекту стараются всячески поддержать влюбленных, чтобы у них все наладилось.Пока Иосиф Оганесян в воскресенье в компании друзей отправился в спортзал, Розалия Райсон пригласила Сашу Черно на воскресный обед, отметив при этом, что беременная звезда проекта "Дом-2" очень хорошо готовит, под настроение она любит "поколдовать" на кухне. Вместе девушки выбрали салат из кальмаров, а затем приготовили и подали блюдо к столу. Позже Розалия Райсон поспешила поделиться своими впечатлениями, отметив, что получился салат очень вкусным, когда уже все сели к столу, девушки поняли, что чего-то не хватает и добавили консервированную кукурузу. Блондинка посетовала только на то, что их мужчины не очень любят кальмары, однако Андрей Шабарин, видимо, остался доволен, ведь съел салат с удовольствием.Прежде Саша Черно рассказала в Instagram, что готовится растить и воспитывать ребенка одна, так как изменить своего мужчину она не смогла, а жить с "паразитом" не намерена. Иосиф Оганесян, в свою очередь, признался, что сильно переживает и хочет вернуться к жене, для этого он дает сам себе месяц, после чего в случае провала покинет проект "Дом-2" навсегда.