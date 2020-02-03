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Стали известны дефекты складного смартфона Motorola Razr до начала продаж

Складные смартфоны в скором времени могут стать одним из самых популярных продуктов на рынке, которые все же не избавлены от дефектов. Недавно стали известны неполадки гаджета Motorola Razr до начала продаж благодаря внимательности пользователей Сети.

В конце января 2020 года Motorola открыла предварительные заказы на возрожденную классику - «раскладушку» Razr. Смартфон пользуется беспрецедентным спросом, но первая партия мобильных устройств, как оказалось, страдает от массового брака в гибком дисплее. Ситуация для бренда осложняется еще тем, что смартфон даже не вышел в продажу. Пользователь соцсети Twitter Джереми ДеБоз опубликовал в социальных сетях фото, на котором представлен дефект в выставочной версии Motorola Razr. Эту информацию предоставило российское издание «Слово и Дело».

Источник сообщил, что при нажатии левой кнопки управления смартфоном посередине экрана появляется зеленая полоса. В компании Motorola оправдались тем, что подобное явление наблюдается лишь из-за намеренной поломки. Юзеры разумно отметили, что компания намеревалась сделать экран прочным и должна сдержать свои обещания. Известно, что начало продаж Motorola Razr намечено на 6 февраля 2020 года. Обновленный смартфон стал современной версией культовой Motorola RAZR V3 2004 года выпуска. Он получил строгий дизайн с элементами оригинальной модели, а также внешним экраном, изогнутым OLED-дисплеем и мощным чипсетом Snapdragon 710.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23

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