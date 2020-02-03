Меган Маркл пошла на обман ради роли в сериале «Форс-мажоры»





Американский телесериал Аарона Корша «Форс-мажоры» принес небывалую популярность его актерам, в том числе и Меган Маркл. Героиня, которую сыграла герцогиня Сассекская, стала одним их самых ярких персонажей кинокартины.Как известно, супруга принца Гарри участвовала в разных сериалах, например «Грань» и «Касл», однако только для «Форс-мажоров» ей пришлось соврать. Во время проб на роль Меган Маркл обманула руководителей кастинга, сказав, что состоит в Гильдии актеров США. Однако свою роль в телесериале герцогиня получила.По словам бывшей актрисы, чтобы заполучить желанное место в кино и продвигаться по карьерной лестнице некоторые факты о себе можно скрыть, но лишь в исключительных случаях.