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Меган Маркл пошла на обман ради роли в сериале «Форс-мажоры»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что в 2004 году она пошла на обман ради роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры». Супруга принца Гарри рассказала, что, несмотря на угрызения совести, она долгое время хранила свою тайну.
Меган Маркл пошла на обман ради роли в сериале «Форс-мажоры»

Американский телесериал Аарона Корша «Форс-мажоры» принес небывалую популярность его актерам, в том числе и Меган Маркл. Героиня, которую сыграла герцогиня Сассекская, стала одним их самых ярких персонажей кинокартины.

Как известно, супруга принца Гарри участвовала в разных сериалах, например «Грань» и «Касл», однако только для «Форс-мажоров» ей пришлось соврать. Во время проб на роль Меган Маркл обманула руководителей кастинга, сказав, что состоит в Гильдии актеров США. Однако свою роль в телесериале герцогиня получила.

По словам бывшей актрисы, чтобы заполучить желанное место в кино и продвигаться по карьерной лестнице некоторые факты о себе можно скрыть, но лишь в исключительных случаях.

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Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:04

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