Экс-участнице проекта "Дом-2" Виктории Романец подарили на день рождения мыло в виде мужского фаллоса
Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец отпраздновала день рождения. Брюнетка отправилась в Сингапур вместе с супругом Антоном Гусевым, а затем в Таиланд. В Москве в честь праздника экс-проектантка закатила роскошную вечеринку, где ей подарили много подарков, в том числе и мыло в виде мужского фаллоса.
Вечеринку Виктория Романец закатила в одном из ресторанов Москвы. Брюнетку буквально осыпали комплиментами ведущие и гости праздника, она утонула в цветах, было много роскошных букетов и подарков. Когда праздник закончился, именинница стала разбирать подарки от гостей.
Самым необычным подарком Виктория Романец назвала фаллоиммитатор, поспешив объяснить, что это не резиновая вещь, а всего лишь мыло, выполненное вручную в виде мужского полового органа.
Вечеринку Виктория Романец закатила в одном из ресторанов Москвы. Брюнетку буквально осыпали комплиментами ведущие и гости праздника, она утонула в цветах, было много роскошных букетов и подарков. Когда праздник закончился, именинница стала разбирать подарки от гостей.
Самым необычным подарком Виктория Романец назвала фаллоиммитатор, поспешив объяснить, что это не резиновая вещь, а всего лишь мыло, выполненное вручную в виде мужского полового органа.