Экс-участнице проекта "Дом-2" Виктории Романец подарили на день рождения мыло в виде мужского фаллоса





Вечеринку Виктория Романец закатила в одном из ресторанов Москвы. Брюнетку буквально осыпали комплиментами ведущие и гости праздника, она утонула в цветах, было много роскошных букетов и подарков. Когда праздник закончился, именинница стала разбирать подарки от гостей.Самым необычным подарком Виктория Романец назвала фаллоиммитатор, поспешив объяснить, что это не резиновая вещь, а всего лишь мыло, выполненное вручную в виде мужского полового органа.