Рита Дакота грустит после расставания с новым возлюбленным Федором Белогаем

Некоторое время назад режиссёр уезжал на работу в ЮАР, а артистке пришлось его сопровождать. Рита Дакота поделилась подробностями расставания в Stories на странице в Instagram, где не стала скрывать, что очень грустит. Фанаты знаменитости поздравляют ее с новым романом, а некоторые удивляются, поскольку ранее она обещала не выставлять личную жизнь напоказ. Судя по всему, у пары все серьезно. Недавно исполнительница презентовала новый музыкальный клип, в котором снялась с Федором Белогаем. Данная работа стала живописным заявлением о новых отношениях экс-супруги Влада Соколовского.По словам Дакоты, они с режиссёром познакомились около года назад, после чего начали работать вместе. В какой-то момент влюбленные поняли, что не хотят расставаться друг с другом.