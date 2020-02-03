Выход PS5 и Xbox Series X не повлияет на продажи Nintendo Switch





В рамках проходившей накануне конференции представитель Nintendo заявил, что приставка остается в середине своего жизненного цикла, в связи с чем компания не имеет намерения выпускать продолжение Switch. В связи с общественным резонансом по поводу выхода PS5 и Xbox Series X инвесторов компании заинтересовали прогнозы по поводу продаж консоли. По мнению президента Nintendo, разработки от Sony и Microsoft не окажут влияния на прибыль.Сюнтаро Фурукава считает, что Sony PlayStation 5 и Xbox Series X нацелены на разные аудитории. Недавно компания заявила, что реализация Nintendo Switch на международном рынке достигает 52,4 млн единиц.