Ученые считают, что окурки не менее вредны для здоровья по сравнению с горящими сигаретами





Ученые доказали, что 15% вредных веществ выделяются в окружающий воздух из затушенного сигаретного окурка. Они наносят вред окружающей среде еще 24 часа. Исходя из исследования, специалисты выяснили, что концентрация никотина в помещении, где хранились окурки, была на 50% выше нормы., - отмечает специалист Крисс Макмиллан.Стоит отметить, что эксперты установили прямую связь между температурой воздуха и негативным влиянием вредных веществ. Было доказано, что чем выше температурный показатель, тем опаснее влияние никотина в окурках.