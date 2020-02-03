Ученые считают, что окурки не менее вредны для здоровья по сравнению с горящими сигаретами
Австралийские ученые из Совета по борьбе с раком сделали открытие, что окурки не менее вредны для здоровья, чем горящие сигареты. С помощью сотрудников Национального института стандартов и технологий США было установлено, что негативное влияние на организм человека распространяется за счет выделения в воздух никотина.
Ученые доказали, что 15% вредных веществ выделяются в окружающий воздух из затушенного сигаретного окурка. Они наносят вред окружающей среде еще 24 часа. Исходя из исследования, специалисты выяснили, что концентрация никотина в помещении, где хранились окурки, была на 50% выше нормы. «Многие считают, что если не курят в автомобиле при детях, то они защищены от негативного воздействия. Но если в машине хранятся окурки, то вред для здоровья остается высоким», - отмечает специалист Крисс Макмиллан.
Стоит отметить, что эксперты установили прямую связь между температурой воздуха и негативным влиянием вредных веществ. Было доказано, что чем выше температурный показатель, тем опаснее влияние никотина в окурках.
Ученые доказали, что 15% вредных веществ выделяются в окружающий воздух из затушенного сигаретного окурка. Они наносят вред окружающей среде еще 24 часа. Исходя из исследования, специалисты выяснили, что концентрация никотина в помещении, где хранились окурки, была на 50% выше нормы. «Многие считают, что если не курят в автомобиле при детях, то они защищены от негативного воздействия. Но если в машине хранятся окурки, то вред для здоровья остается высоким», - отмечает специалист Крисс Макмиллан.
Стоит отметить, что эксперты установили прямую связь между температурой воздуха и негативным влиянием вредных веществ. Было доказано, что чем выше температурный показатель, тем опаснее влияние никотина в окурках.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:09