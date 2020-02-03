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Вулканологи обнаружили редкие минералы на Камчатке

Российские вулканологи и сейсмологи из Дальневосточной академии наук обнаружили редкие минералы на Камчатском полуострове. По словам ученых, среди найденных ископаемых был клайрит – сульфат, который ранее никто не связывал с магматическим происхождением.
Вулканологи обнаружили редкие минералы на Камчатке

В процессе исследования сейсмической зоны ученые подробно изучали выцветы солей на поверхности минеральных ископаемых. По словам вулканологов, для них было настоящим открытием увидеть на территории Кошелевского вулкана и Камбального хребта клайрит. Как известно, этот камень имеет полупрозрачную структуру и обладает стеклянным блеском. Этот золотисто-оранжевый минерал образуется в результате процесса окисления пирита и разложении других органических компонентов. Чаще всего его находили на юге африканского континента.

Ученые продолжают активные исследования полезных ископаемых и поиски залежей новых пород.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:50

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