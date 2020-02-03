Вулканологи обнаружили редкие минералы на Камчатке





В процессе исследования сейсмической зоны ученые подробно изучали выцветы солей на поверхности минеральных ископаемых. По словам вулканологов, для них было настоящим открытием увидеть на территории Кошелевского вулкана и Камбального хребта клайрит. Как известно, этот камень имеет полупрозрачную структуру и обладает стеклянным блеском. Этот золотисто-оранжевый минерал образуется в результате процесса окисления пирита и разложении других органических компонентов. Чаще всего его находили на юге африканского континента.Ученые продолжают активные исследования полезных ископаемых и поиски залежей новых пород.