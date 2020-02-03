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Археологи обнаружили останки акулы возрастом 340 миллионов лет в парке «Мамонтова пещера»

Американские археологи сообщают об уникальной находке в национальном парке «Мамонтова пещера» в штате Кентукки. Ученые обнаружили останки акулы возрастом 340 миллионов лет.

Исследователи были ошеломлены, когда обнаружили останки огромной окаменевшей головы акулы в стенах пещеры. Команда определила, что хрящи древнего животного принадлежали к виду под названием Saivodus striatus, который жил в позднем миссисипском геологическом периоде около 340 миллионов лет назад. Ученые отправили палеонтологам фотографии полученных результатов, чтобы они могли помочь их идентифицировать.

Хотя большинство окаменелостей особенно не отличались структурой, археологов по-настоящему заставил волноваться факт, что в этом регионе ранее не наблюдалось акул. По итогам анализа было обнаружено множество зубов, связанных с большими частями окаменелого хряща. Предположительные размеры вымершего вида были подобны тем, которые наблюдаются у современных белых акул. Стоит отметить, что на сегодняшний день в самой длинной системе пещер мира обнаружены около 100 останков морских животных, поскольку в древние времена этот регион отличался тропическим климатом и был погружен под воду.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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